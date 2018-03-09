В Пхенчхане открылась Паралимпиада-2018

В Южной Корее состоялась церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр

Паралимпиада-2018 пройдет с 9 по 18 марта в Пхенчхане. На ней разыграют 80 комплектов медалей в шести видах спорта — в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках. В соревнованиях примут участие около 670 атлетов из 48 стран.

Эстафета паралимпийского огня стартовала в Сеуле 3 марта с церемонии объединения факелов из пяти городов Южной Кореи. Их пламя соединили с современным цифровым факелом с огнем из Англии, где зародились Паралимпийские игры, а также с факелом Паралимпиады в Сеуле, зажженным в 1988 году.

Огонь Паралимпиады побывал во всех городах провинции Канвондо, где пройдут Игры, его пронесли 800 факелоносцев, преодолевших в общей сложности 2018 км.

Как сообщали Юга.ру, Россию на Паралимпиаде-2018 представят 36 человек — 30 атлетов и шесть сопровождающих спортсменов-ведущих для спортсменов с нарушениями зрения.

29 января МПК объявил о продлении дисквалификации ПКР, наложенной в августе прошлого года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. Поэтому российские паралимпийцы на Играх в Пхенчхане, как и олимпийцы, выступят в нейтральном статусе.