В Паралимпиаде примут участие 30 спортсменов из России

30 российских спортсменов примут участие в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе

«Международный паралимпийский комитет одобрил и приветствует 30 нейтральных паралимпийских спортсменов для участия в Паралимпийских зимних играх», — говорится в сообщении организации.

В состав российской делегации входят 10 горнолыжников, 12 лыжников, трое сноубордистов, пятеро керлингистов-колясочников. Также будут шесть сопровождающих спортсменов-ведущих для спортсменов с нарушениями зрения.

Всего в делегации будет еще 39 сопровождающих и сотрудников команды.