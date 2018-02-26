В Паралимпиаде примут участие 30 спортсменов из России

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30 российских спортсменов примут участие в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе

«Международный паралимпийский комитет одобрил и приветствует 30 нейтральных паралимпийских спортсменов для участия в Паралимпийских зимних играх», — говорится в сообщении организации.

В состав российской делегации входят 10 горнолыжников, 12 лыжников, трое сноубордистов, пятеро керлингистов-колясочников. Также будут шесть сопровождающих спортсменов-ведущих для спортсменов с нарушениями зрения.

Всего в делегации будет еще 39 сопровождающих и сотрудников команды.

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В Паралимпийском комитете России отметили, что также МПК продолжает рассматривать заявки «на выступление небольшого числа других российских атлетов», которые хотят соревноваться на предстоящих Играх в Пхенчхане.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Россию представляли 69 паралимпийцев.

Зимние Паралимпийские игры в Южной Корее пройдут с 8 по 18 марта.

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