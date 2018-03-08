Кадыров: из падающего с обрыва вертолета успели спрыгнуть двое пограничников

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о подробностях крушения вертолета Ми-8

По словам главы Чеченской республики, разбившийся 7 марта вертолет упал в пропасть при высадке пограничников. Он должен был транспортировать военнослужащих на заставу. При снижении воздушного судна в двух метрах от земли ему помешал резкий порыв ветра.

«Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолете, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть»,— рассказал Кадыров в своем Telegram-канале.

На месте крушения были найдены пятеро погибших и двое тяжело раненных пограничников, один из которых умер в госпитале. Глава Чечни сказал, что мужчина находится в стабильно тяжелом положении под бдительным контролем врачей. Рассматривается вопрос о его перевозе в госпиталь в Москву — если это позволит состояние военного.