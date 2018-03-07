Стали известны подробности крушения Ми-8 в Чечне

Источник сообщил подробности крушения вертолета Ми-8 в Чечне

По предварительным данным, вертолет при посадке задел лопастями землю, перевернулся и упал в ущелье. Минздрав Чечни сообщает, что на борту было семь человек. Шестеро погибли, одного пострадавшего эвакуировали с тяжелыми травмами, сообщает РИА «Новости».

На месте крушения работают шесть медбригад — две из Итум-Калинской районной больницы, две — из Шатойской районной больницы и две — из Центра медицины катастроф при республиканском минздраве.

Как сообщали Юга.ру, ранее было известно о семи погибших, потом сообщалось о трех выживших. Предположительно, вертолет принадлежит пограничной службе.