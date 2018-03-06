Росгвардию планируют привлечь к охране футболистов на ЧМ-2018

Бойцов спецотряда быстрого реагирования Росгвардии могут привлечь к охране футбольных сборных на чемпионате мира

Первый замглавы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов рассказал, что в ведомстве сейчас ориентируют СОБР на те же задачи, что и во время Кубка конфедераций — охрана и сопровождение команд — участниц турнира, тренерских штабов и клиентских групп, которые займутся обеспечением участия гостей в мундиале.

Сегодня проводятся расчеты, для того чтобы определить по степени важности задачи, выполняемые спецотрядом, добавил Меликов.

«На подразделения СОБР будут возлагаться одни из самых важных задач, которые мы будем выполнять в период проведения чемпионата мира, если таковые будут обозначены в ближайшее время», — цитирует генерала-полковника «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, Министерство спорта РФ собиралось передать полномочия по охране спортивных объектов чемпионата мира войскам Росгвардии.