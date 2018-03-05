В Кисловодске участника школьной драки посадили под домашний арест

Ставропольский край

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В Кисловодске возбудили уголовное дело против подростка, ранившего ножом школьника

По данным СК, 14-летний юноша стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 111 (Умышленное причинение вреда здоровью) УК РФ. Суд заключил его под домашний арест, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, в школе № 17 14‑летний подросток нанес два удара ножом 12‑летнему. С полученными ранениями мальчика доставили в больницу. 

Кисловодск Школа
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