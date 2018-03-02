В Кисловодске драка в школе закончилась поножовщиной

Ставропольский край

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В одной из школ Кисловодска один из учеников ранил другого в ходе ссоры

«Произошла драка между двумя учениками, в ходе которой 14-летний подросток нанес два удара ножом 12-летнему. С полученными ранениями мальчик доставлен больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.

По информации «Комсомольской правды», инцидент произошел в школе № 17.

Сейчас следователи проводят проверку по данному факту, устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают учеников и родителей обоих участников конфликта.

«По результатам проведения необходимых проверочных мероприятий и установления тяжести причиненного вреда здоровью будет принято процессуальное решение», — добавили в СКР.

Драки Кисловодск Школа Школьники
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