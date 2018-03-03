Олег Дерипаска получил гражданство Кипра

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска получил паспорт и гражданство Кипра

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Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на документы, которые оказались в ее распоряжении. Дерипаска стал гражданином Кипра в 2017 году.

Представитель бизнесмена подтвердил эту информацию, но уточнил, что Дерипаска остается гражданином России, где живет вместе с семьей и где сосредоточен его бизнес, а второе гражданство нужно для передвижения по миру по работе.

«Широкий круг бизнес-интересов Олега Дерипаски подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру. Это и стало причиной получения дополнительного паспорта. Наличие кипрского паспорта также никак не отражается на его налогах, так как это определяется не паспортом, а местом постоянного жительства и деятельности», — цитирует РБК представителя Дерипаски.

Бизнес-сообщество Олег Дерипаска
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