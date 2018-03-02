Путин анонсировал продолжение антикоррупционных проверок в Дагестане

Президент Владимир Путин заявил, что борьба с коррупционерами и клановостью в Дагестане будет продолжена и после выборов

«Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. Все будет продолжено», — цитирует Путина РБК .

Об этом на медиа-форуме Общероссийского народного фронта его спросила дагестанская журналистка.

Спецкомиссия Генпрокуратуры, которая проверяет состояние законности в Дагестане, работала в республике с середины января. Вместе с группой из Генпрокуратуры в Махачкалу прилетели следователи центрального аппарата МВД и ФСБ.

Среди громких задержаний — врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова, мэра Махачкалы Мусы Мусаева, а также главного архитектора города Магомедрасула Гитинова. Возбуждено дело против главы Дербентского района Магомеда Джелилова, подозревается в растрате врио министра архитектуры и ЖКХ республики Ибрагим Казибеков.

По результатам проверок возбуждено около 450 дел об административных правонарушениях и свыше 70 уголовных дел. В целом, выявлено более 2,4 тыс. нарушений закона.