Сборная России проведет товарищеские матчи с Австрией и Турцией

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Российский футбольный союз окончательно согласовал график товарищеских матчей национальной сборной

В рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату мира, который состоится летом 2018 года, команда Станислава Черчесова проведет четыре матча.

Как сообщали Юга.ру, 23 марта сборная России встретится с Бразилией на московском стадионе «Лужники», время начала игры станет известно позже. 27 марта на арене «Санкт-Петербург» в 18:50 состоится товарищеский матч Россия — Франция, передает пресс-служба РФС.

В Инсбруке 30 мая подопечные Черчесова сыграют с командой Австрии, а 5 июня в Москве россияне сразятся с Турцией, сообщает RT. Стадионы и время начала встреч объявят позже.

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