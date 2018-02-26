Кадырову запретили въезд в Латвию. В ответ он пригласил латышей в Чечню
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение латвийских политиков, запретивших ему въезд в страну
22 февраля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем твиттере опубликовал запись, в которой сообщается о запрете на въезд в Латвию 49 персонам, среди которых глава Чечни Рамзан Кадыров.
Министр объяснил этот запрет принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с «делом Магнитского», ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции и резолюцией премьер-министра Латвии от 22 февраля, передает РИА «Новости».
Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram прокомментировал введенную против него санкцию. В записи глава Чечни просит совета, как въехать в Латвию в обход кордонов.
«Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. Днем и ночью, на работе и дома мечтал о поездке в Ригу. И теперь, когда удалось выбрать для этого два-три дня, Сейм Латвии сообщает, что мне запрещен въезд. Ну очень расстроился, не нахожу себе места. И верховая езда не успокаивает нервы, и тренировка не в радость, да и музыка не отвлекает от мысли, что не могу поехать в родимую Латвию», — написал Кадыров.
В заключение руководитель республики пригласил всех латышей в гости в Чечню.
«Я знаю, что Сейм, принимая решение о санкциях, не руководствовался интересами латвийского народа, а хотел угодить слону. Что же еще остается делать моське?» — говорится в публикации.
Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов сообщил, что в ближайшие 30 лет Рамзан Кадыров не планировал посещать Латвию, передает RT.
«Глава Чечни, насколько мне известно, в посольство Латвии с просьбой о выдаче визы не обращался, и на ближайшие 30 лет в его планах нет такой поездки. Действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке», — заявил Каримов.
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По его словам, Кадыров «имеет приглашения о дружественном визите от десятков стран мира», а Россия и Латвия «были и будут близкими друзьями, между которыми существуют теплые отношения».
Как сообщали Юга.ру, 20 декабря 2017 года США внесли Кадырова в санкционный список в рамках «закона Магнитского». В пояснении говорится, что это произошло, так как «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу». Комментируя попадание под санкции США, глава Чечни сказал, что чувствует себя великим человеком.
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