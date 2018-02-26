Кадырову запретили въезд в Латвию. В ответ он пригласил латышей в Чечню

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение латвийских политиков, запретивших ему въезд в страну

22 февраля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем твиттере опубликовал запись, в которой сообщается о запрете на въезд в Латвию 49 персонам, среди которых глава Чечни Рамзан Кадыров.

Министр объяснил этот запрет принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с «делом Магнитского», ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции и резолюцией премьер-министра Латвии от 22 февраля, передает РИА «Новости».

Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram прокомментировал введенную против него санкцию. В записи глава Чечни просит совета, как въехать в Латвию в обход кордонов.

«Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. Днем и ночью, на работе и дома мечтал о поездке в Ригу. И теперь, когда удалось выбрать для этого два-три дня, Сейм Латвии сообщает, что мне запрещен въезд. Ну очень расстроился, не нахожу себе места. И верховая езда не успокаивает нервы, и тренировка не в радость, да и музыка не отвлекает от мысли, что не могу поехать в родимую Латвию», — написал Кадыров.

В заключение руководитель республики пригласил всех латышей в гости в Чечню.

«Я знаю, что Сейм, принимая решение о санкциях, не руководствовался интересами латвийского народа, а хотел угодить слону. Что же еще остается делать моське?» — говорится в публикации.

Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов сообщил, что в ближайшие 30 лет Рамзан Кадыров не планировал посещать Латвию, передает RT.

«Глава Чечни, насколько мне известно, в посольство Латвии с просьбой о выдаче визы не обращался, и на ближайшие 30 лет в его планах нет такой поездки. Действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке», — заявил Каримов.