В Чечне назвали «новогодним подарком» Кадырову его попадание под санкции США

В правительстве Чеченской Республики заявили, что попадание главы ЧР Рамзана Кадырова под санкции США поднимает ему «новогоднее настроение»

Такое мнение выразил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации ЧР Джамбулат Умаров в разговоре с РБК.

«Эта новость сняла напряжение. Думали, что придумать, чтобы поднять новогоднее настроение нашему лидеру — и тут приходит такая новость. Это прекрасный новогодний подарок», — заявил Умаров.

Он добавил, что включение главы республики в список является «подтверждением его последовательной политики в интересах Российской Федерации» и «преданности курсу Владимира Путина».

«Рамзан Ахматович будет от души смеяться», — сказал министр.