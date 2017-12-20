В Чечне назвали «новогодним подарком» Кадырову его попадание под санкции США
В правительстве Чеченской Республики заявили, что попадание главы ЧР Рамзана Кадырова под санкции США поднимает ему «новогоднее настроение»
Такое мнение выразил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации ЧР Джамбулат Умаров в разговоре с РБК.
«Эта новость сняла напряжение. Думали, что придумать, чтобы поднять новогоднее настроение нашему лидеру — и тут приходит такая новость. Это прекрасный новогодний подарок», — заявил Умаров.
Он добавил, что включение главы республики в список является «подтверждением его последовательной политики в интересах Российской Федерации» и «преданности курсу Владимира Путина».
«Рамзан Ахматович будет от души смеяться», — сказал министр.
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Как сообщали Юга.ру, США внесли Кадырова в санкционный список в рамках «закона Магнитского». В пояснении о том, по какой причине это произошло, ведомство подчеркивает, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу». Кроме него в список попал Аюб Катаев — начальник РОВД Аргуна, который якобы имеет отношение к пыткам геев в «секретной тюрьме».
Комментируя попадание в «список» Катаева, Умаров заявил, что под санкции попадают те люди, которые «стоят за наши государственные интересы».
Сам Кадыров пока не прокомментировал свое попадание под санкции.
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