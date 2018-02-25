Российским спортсменам не разрешили пройти на закрытии Олимпиады под флагом РФ

Исполком Международного олимпийского комитета не разрешил российским спортсменам пройти на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2018 под национальным флагом

Россияне могут присутствовать на Играх только в статусе олимпийских атлетов из России, сообщает «Интерфакс». На форме россиян на Играх нет национальной символики и герба Олимпийского комитета России, а цветовая гамма не дублирует цвета национального флага. На церемонии открытия Игр россияне были в форме бело-серого цвета без национальной символики.

Исполком МОК на 132-й сессии единогласно решил оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России. Членство ОКР приостановили 5 декабря из-за нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Наблюдательная комиссия вернется к вопросу восстановления членства ОКР после проверки всех допинг-проб россиян с Игр-2018.

На Олимпиаде-2018 произошло два допинг-случая с россиянами. Керлингист Александр Крушельницкий лишился бронзовой медали, так как в его пробе нашли мельдоний, а в пробе бобслеистки Надежды Сергеевой нашли запрещенный сердечный препарат. Их результаты на Играх были аннулированы.