Лыжники Спицов и Большунов взяли серебро в командном спринте на ОИ – 2018

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане российские лыжники заняли второе место в финале командного спринта свободным стилем

Первое место заняли норвежцы с результатом 15 минут 56,26 секунды. Российские спортсмены Денис Спицов и Александр Большунов уступили норвежцам 1,71 секунды, сообщает RT.

На третьем месте оказалась французская команда.

Как сообщали Юга.ру, 21 февраля российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева побили мировые рекорды в короткой программе. Медведева обновила свой мировой рекорд, а Загитова побила его через несколько минут.