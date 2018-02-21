Лыжники Спицов и Большунов взяли серебро в командном спринте на ОИ – 2018
На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане российские лыжники заняли второе место в финале командного спринта свободным стилем
Первое место заняли норвежцы с результатом 15 минут 56,26 секунды. Российские спортсмены Денис Спицов и Александр Большунов уступили норвежцам 1,71 секунды, сообщает RT.
На третьем месте оказалась французская команда.
Как сообщали Юга.ру, 21 февраля российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева побили мировые рекорды в короткой программе. Медведева обновила свой мировой рекорд, а Загитова побила его через несколько минут.
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