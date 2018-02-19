Обе допинг-пробы российского керлингиста Крушельницкого содержали мельдоний — СМИ

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По данным СМИ, допинг-проба B российского керлингиста Александра Крушельницкого, вскрытая 19 февраля, оказалась положительной

Как писали Юга.ру, Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль Олимпиады в дабл-миксте. 18 февраля в СМИ появилась информация, что в допинг-пробе А Крушельницкого был найден мельдоний.

19 февраля была вскрыта допинг-проба В. Официальные результаты будут известны вечером 19 февраля или утром 20 февраля, но «Чемпионат» со ссылкой на свои источники сообщает, что вторая проба дала положительный результат на мельдоний.

Всемирное антидопинговое агентство внесло мельдоний в список запрещенных препаратов 1 января 2016 года

Допинг Олимпиада в Пхенчхане

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