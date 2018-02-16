Суд отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина на выборы президента

Верховный суд РФ отклонил иск Ксении Собчак и признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента России

Как сообщали Юга.ру, 14 февраля кандидат в президенты Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России с требованием снять регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах.

В иске Ксения Собчак заявила, что Путин не имеет права выдвигаться, потому что не раз занимал должность президента, и кроме того, исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.

В суде Собчак сказала, что подала заявление в интересах защиты законов и Конституции, отметив, что обратилась в суд не как соперник Путина на выборах, а как простой гражданин.

«Власть в России должна быть сменяемой в обязательном порядке», — резюмировала она.

Напомним, 26 декабря 2017 года Центризбирком зарегистрировал Ксению Собчак кандидатом в президенты России, 6 февраля ЦИК зарегистрировал Владимира Путина. Выборы состоятся 18 марта 2018 года.