Суд отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина на выборы президента

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Верховный суд РФ отклонил иск Ксении Собчак и признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента России

«Административные исковые требования оставить без удовлетворения», — цитирует RT судью Николая Романенкова.

Как сообщали Юга.ру, 14 февраля кандидат в президенты Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России с требованием снять регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах.

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В иске Ксения Собчак заявила, что Путин не имеет права выдвигаться, потому что не раз занимал должность президента, и кроме того, исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.

В суде Собчак сказала, что подала заявление в интересах защиты законов и Конституции, отметив, что обратилась в суд не как соперник Путина на выборах, а как простой гражданин.

«Власть в России должна быть сменяемой в обязательном порядке», — резюмировала она.

Напомним, 26 декабря 2017 года Центризбирком зарегистрировал Ксению Собчак кандидатом в президенты России, 6 февраля ЦИК зарегистрировал Владимира Путина. Выборы состоятся 18 марта 2018 года.

Владимир Путин Выборы Ксения Собчак Президент России

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