ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты
Центризбирком России зарегистрировал действующего президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата на грядущие выборы
«Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — цитирует постановление ТАСС.
Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.
Как сообщали Юга.ру, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. В Чечне в этот день сыграют 200 свадеб.
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