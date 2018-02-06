ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты

Центризбирком России зарегистрировал действующего президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата на грядущие выборы

«Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — цитирует постановление ТАСС.

Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Как сообщали Юга.ру, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. В Чечне в этот день сыграют 200 свадеб.