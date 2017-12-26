ЦИК зарегистрировал Ксению Собчак кандидатом в президенты России

Центризбирком 26 декабря разрешил Ксении Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, чтобы провести предвыборную кампанию

После открытия счета Собчак сможет начать сбор подписей избирателей.

ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии «Гражданская инициатива» и уполномоченного Ксении Собчак по финансовым вопросам, передает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, 18 октября Собчак объявила об участии в выборах президента России в качестве кандидата «Против всех». Она пойдет на выборы от непарламентской партии «Гражданская инициатива», поэтому для регистрации кандидатом в президенты ей предстоит собрать как минимум 100 тыс. подписей, при этом в одном регионе может быть не более 2,5 тыс. подписей.