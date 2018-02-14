Собчак потребовала от Верховного суда отменить регистрацию Путина на выборах

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Кандидат в президенты Ксения Собчак подала заявление в ВС РФ с требованием снять регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента

В своем заявлении Собчак заявляет, что Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ», поскольку уже трижды занимал эту должность. Документ гласит, что Путин договорился с премьер-министром Дмитрием Медведевым о «временной уступке должности президента РФ с обязательством вернуть ее обратно по истечении оговоренного срока». Собчак считает, что это «злоупотреблением правом путем обхода закона», сообщает «Медуза».

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Путину ничто не препятствует участвовать в выборах.

«Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна только сейчас дошла до того, чтобы опять ее поднять», — сказал он «Интерфаксу».

Владимир Путин Выборы Ксения Собчак
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