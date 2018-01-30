Участники конгресса по Сирии в Сочи договорились создать конституционную комиссию

Конгресс национального диалога Сирии завершил работу в Сочи

Заседание проходило более девяти часов. В нем приняли участие более 1,5 тыс. делегатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что участники конгресса договорились о создании конституционной комиссии. В нее войдут как избранные на форуме делегаты, так и представители тех групп, которые не присутствовали на конгрессе в Сочи. Эта комиссия будет работать в Женеве, передает РИА Новости.

Участник конгресса, депутат Народного совета Сирии Ахмад Кузбари уточнил, что конституционная комиссия будет заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии, которая была принята в 2012 году. Речи о принятии новой конституции не идет.

Также по итогам конгресса было принято заявление с основными принципами будущего государственного устройства Сирии.

«В этих принципах нет ничего революционного, это ключевые нормы международного права: уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических, конфессиональных групп, обеспечение политического процесса, который будет никого не оставлять за бортом и который будет позволять сирийцам самим без вмешательства извне определять свою судьбу», — цитирует Лаврова «Интерфакс».