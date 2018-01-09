В Госдуму внесли законопроект о безвизовом въезде в РФ на время ЧМ-2018

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении периода для безвизового въезда болельщиков чемпионата мира по футболу нa территорию России по Fan-ID

Документом предлагается установить возможность въезда в РФ по паспорту болельщика (как нa бумажном носителе, так и в электронной форме) и документам, удостоверяющим личность, за 10 дней до проведения первого матча чемпионата и в день последнего матча. 

Законопроект также предусматривает возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям СМИ в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации.

Кроме того, документ определяет протокольный маршрут как путь следования транспорта по дорогам, задействованным для перевозки лиц, включенных в списки ФИФА, между аэропортами, вокзалами, тренировочными базами, стадионами, базами команд, а также объектами размещения. Законопроект предусматривает возможность упорядочить распространение наружной рекламы вдоль протокольных маршрутов. При этом ограничение распространения рекламы затронет субъекты РФ, на территории которых проводятся матчи чемпионата, отмечается в пояснительной записке к документу.

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Как сообщали Юга.ру, президент РФ Владимир Путин поручил проработать правила безвизового въезда в РФ во время ЧМ-2018 в октябре по итогам совместного заседания совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах, в том числе в Сочи. На стадионе «Фишт» матчи группового этапа состоятся 15, 18, 23, 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальные встречи запланированы на 7 июля. Также в Сочи во время ЧМ-2018 состоится фестиваль болельщиков. 

Законопроекты Футбол ЧМ-2018

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