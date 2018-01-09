В Госдуму внесли законопроект о безвизовом въезде в РФ на время ЧМ-2018

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении периода для безвизового въезда болельщиков чемпионата мира по футболу нa территорию России по Fan-ID

Документом предлагается установить возможность въезда в РФ по паспорту болельщика (как нa бумажном носителе, так и в электронной форме) и документам, удостоверяющим личность, за 10 дней до проведения первого матча чемпионата и в день последнего матча.

Законопроект также предусматривает возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям СМИ в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации.

Кроме того, документ определяет протокольный маршрут как путь следования транспорта по дорогам, задействованным для перевозки лиц, включенных в списки ФИФА, между аэропортами, вокзалами, тренировочными базами, стадионами, базами команд, а также объектами размещения. Законопроект предусматривает возможность упорядочить распространение наружной рекламы вдоль протокольных маршрутов. При этом ограничение распространения рекламы затронет субъекты РФ, на территории которых проводятся матчи чемпионата, отмечается в пояснительной записке к документу.