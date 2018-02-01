На Паралимпиаду поедут 33 российских спортсмена
Исполком Паралимпийского комитета России утвердил список из 33 спортсменов для участия в Паралимпиаде-2018
Всего в состав российской делегации на Паралимпиаду-2018 вошли 79 человек: тренеры, спортсмены и спортсмены-ведущие — сопровождающие лица, в частности для незрячих.
«По итогам заседания исполкома приняты решения: утвердить состав делегации в количестве 79 человек для участия в Паралимпиаде 2018 года, из них 33 спортсмена и семь спортсменов-ведущих», — цитирует решение исполкома ПКР «Интерфакс».
Спортсмены, подписавшиеся под документом, отмечают, что «никогда не употребляли допинг», «только за честную борьбу».
Список будет отправлен Международному паралимпийскому комитету (МПК), 13 февраля в немецком Бонне состоится предварительная аккредитация заявленных участников, передает ТАСС.
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Как сообщали Юга.ру, МПК 29 января объявил о продлении дисквалификации ПКР, наложенной в августе прошлого года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета российские паралимпийцы на Играх в Пхенчхане также выступят в нейтральном статусе.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, Паралимпийские игры — с 9 по 18 марта.
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