На Паралимпиаду поедут 33 российских спортсмена

Исполком Паралимпийского комитета России утвердил список из 33 спортсменов для участия в Паралимпиаде-2018

Всего в состав российской делегации на Паралимпиаду-2018 вошли 79 человек: тренеры, спортсмены и спортсмены-ведущие — сопровождающие лица, в частности для незрячих.

«По итогам заседания исполкома приняты решения: утвердить состав делегации в количестве 79 человек для участия в Паралимпиаде 2018 года, из них 33 спортсмена и семь спортсменов-ведущих», — цитирует решение исполкома ПКР «Интерфакс».

Спортсмены, подписавшиеся под документом, отмечают, что «никогда не употребляли допинг», «только за честную борьбу».

Список будет отправлен Международному паралимпийскому комитету (МПК), 13 февраля в немецком Бонне состоится предварительная аккредитация заявленных участников, передает ТАСС.