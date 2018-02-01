Telegram вернулся в AppStore

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Приложение мессенджера Telegram стало вновь доступным в интернет-магазине App Store

Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров в своем твиттере.

Как сообщали Юга.ру, 1 февраля Telegram перестал отображаться в поиске AppStore как на территории России, так и за рубежом.

Дуров сначала сообщил, что это незначительная проблема, а потом пояснил, что пользователям был доступен неприемлемый контент, поэтому из AppStore удалили оба приложения мессенджера.

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