Telegram вернулся в AppStore
Приложение мессенджера Telegram стало вновь доступным в интернет-магазине App Store
Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров в своем твиттере.
Telegram is back in the AppStore after being absent there since midnight CET.— Pavel Durov (@durov) February 1, 2018
Every day 500,000+ users download Telegram for Android and another ~100,000 download Telegram for iOS.
Check out yesterday’s update for both platforms: https://t.co/AVsELnpOGK
Как сообщали Юга.ру, 1 февраля Telegram перестал отображаться в поиске AppStore как на территории России, так и за рубежом.
Дуров сначала сообщил, что это незначительная проблема, а потом пояснил, что пользователям был доступен неприемлемый контент, поэтому из AppStore удалили оба приложения мессенджера.
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