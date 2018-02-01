Приложение Telegram исчезло из App Store
Приложение для мессенджера Telegram 31 января перестало быть доступным в интернет-магазине App Store
Приложение не отображается в поиске как на территории России, так и за рубежом. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что это незначительная проблема и приложение скоро вернется в магазин, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, накануне стало известно, что Дуров собирается создать криптовалюту на базе мессенджера. Она будет называться Telegram Open Network (TON).
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