Дуров решил создать криптовалюту на базе Telegram

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Создатель Telegram Павел Дуров собирается создать криптовалюту на базе мессенджера

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Виртуальная валюта будет называться Telegram Open Network (TON), рассказал бывший сотрудник Telegram Антон Розенберг в своем фейсбуке.

Накануне в сети появился рекламный ролик, подтверждающий информацию Розенбрега, передает телеканал «360». На видео идет речь о том, что мессенджер с 170 млн активных подписчиков будет использовать прогрессивную технологию блокчейна.

Бывший сотрудник Telegram рассказал, что ранее мессенджер планировал выйти на ICO, а теперь идея модифицировалась в создание криптовалюты. TON может стать крупнейшей по количеству пользователей системой блокчейна.

Как ообщали Юга.ру, в октябре министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что в стране выпустят собственную криптовалюту — крипторубль.

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