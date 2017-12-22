Дуров решил создать криптовалюту на базе Telegram
Создатель Telegram Павел Дуров собирается создать криптовалюту на базе мессенджера
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Виртуальная валюта будет называться Telegram Open Network (TON), рассказал бывший сотрудник Telegram Антон Розенберг в своем фейсбуке.
Накануне в сети появился рекламный ролик, подтверждающий информацию Розенбрега, передает телеканал «360». На видео идет речь о том, что мессенджер с 170 млн активных подписчиков будет использовать прогрессивную технологию блокчейна.
Бывший сотрудник Telegram рассказал, что ранее мессенджер планировал выйти на ICO, а теперь идея модифицировалась в создание криптовалюты. TON может стать крупнейшей по количеству пользователей системой блокчейна.
Как ообщали Юга.ру, в октябре министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что в стране выпустят собственную криптовалюту — крипторубль.
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