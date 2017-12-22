Дуров решил создать криптовалюту на базе Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров собирается создать криптовалюту на базе мессенджера

Виртуальная валюта будет называться Telegram Open Network (TON), рассказал бывший сотрудник Telegram Антон Розенберг в своем фейсбуке.

Накануне в сети появился рекламный ролик, подтверждающий информацию Розенбрега, передает телеканал «360». На видео идет речь о том, что мессенджер с 170 млн активных подписчиков будет использовать прогрессивную технологию блокчейна.

Бывший сотрудник Telegram рассказал, что ранее мессенджер планировал выйти на ICO, а теперь идея модифицировалась в создание криптовалюты. TON может стать крупнейшей по количеству пользователей системой блокчейна.