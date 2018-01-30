Сирийские оппозиционеры прервали выступление Лаврова на конгрессе в Сочи

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Конгрессе сирийского национального диалога 30 января прервали участники мероприятия

Лавров зачитал послание от президента России, а после этого решил сказать несколько слов от себя. В этот момент министра прервал выкрик одного из сирийских оппозиционеров: «Да здравствует Россия! Да здравствует дружба!»

В ответ на это другая группа оппозиционеров, вероятно, не согласная с позицией соотечественника, начала спорить с ним на арабском, передает РИА «Новости».

Министр попросил участников конгресса успокоиться, но пререкания продолжались, снова прозвучало: «Да здравствует Россия!»

«Друзья, еще раз прошу вашего внимания. Если "Россия да здравствует", дайте мне сказать, пожалуйста», — призвал Лавров.

После этого он продолжил выступление и поблагодарил представителей Ирана, Турции и ООН за совместную работу по подготовке форума, передает RT.