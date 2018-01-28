Алексея Навального задержали на акции в центре Москвы

Вся Россия

Распечатать

Полицейские задержали политика Алексея Навального на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции «Забастовка избирателей»

Как писали Юга.ру, протестные акции сторонников Алексея Навального — «Забастовки избирателей» — должны пройти 28 января в 118 городах. В Москве акцию не согласовали. По оценкам Фонда борьбы с коррупцией, «Забастовка» в столице соберет около 10 тыс. человек.

Массовых задержаний в Москве и Петербурге нет, сообщает «ОВД-Инфо». По всей России задержали около 180 человек, по данным на 15:00.

Власти Краснодара согласовали проведение митинга 28 января, предложив альтернативную площадку — мероприятие пройдет на территории «Баскет-холла».

Общероссийскую «забастовку избирателей» Навальный анонсировал после того, как Центризбирком отказал ему в допуске на выборы президента РФ. Таким образом, по его мнению, на них не будет «единственного кандидата, способного составить конкуренцию» действующему главе государства.


Алексей Навальный Митинги
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности на Кубани
В Ростове открылся парк «Левобережный»: как это выглядит
В Краснодаре мотоциклист уворачивался от пешеходов и въехал в машину на встречке
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Крыму из-за неисправности
В Сочи главный билетный центр ФИФА начал продажу билетов на матчи ЧМ
На Кубани робот-хирург удалил женщине две опухоли за одну операцию

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале