Алексея Навального задержали на акции в центре Москвы
Полицейские задержали политика Алексея Навального на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции «Забастовка избирателей»
Как писали Юга.ру, протестные акции сторонников Алексея Навального — «Забастовки избирателей» — должны пройти 28 января в 118 городах. В Москве акцию не согласовали. По оценкам Фонда борьбы с коррупцией, «Забастовка» в столице соберет около 10 тыс. человек.
Залержание @navalny pic.twitter.com/mP9pNa3nUX— Грани.Ру (@GraniTweet) January 28, 2018
Массовых задержаний в Москве и Петербурге нет, сообщает «ОВД-Инфо». По всей России задержали около 180 человек, по данным на 15:00.
Власти Краснодара согласовали проведение митинга 28 января, предложив альтернативную площадку — мероприятие пройдет на территории «Баскет-холла».
Общероссийскую «забастовку избирателей» Навальный анонсировал после того, как Центризбирком отказал ему в допуске на выборы президента РФ. Таким образом, по его мнению, на них не будет «единственного кандидата, способного составить конкуренцию» действующему главе государства.
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