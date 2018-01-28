Алексея Навального задержали на акции в центре Москвы

Полицейские задержали политика Алексея Навального на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции «Забастовка избирателей»

Как писали Юга.ру, протестные акции сторонников Алексея Навального — «Забастовки избирателей» — должны пройти 28 января в 118 городах. В Москве акцию не согласовали. По оценкам Фонда борьбы с коррупцией, «Забастовка» в столице соберет около 10 тыс. человек.

Массовых задержаний в Москве и Петербурге нет, сообщает «ОВД-Инфо». По всей России задержали около 180 человек, по данным на 15:00.