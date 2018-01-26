Предполагаемая дочь Путина рассталась с мужем — Bloomberg
Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента Владимира Путина, рассталась с мужем Кириллом Шамаловым
Осведомленные источники Bloomberg не уточнили, когда именно разошлись Тихонова и Шамалов, а также состоялся ли развод официально. С их расставанием связана продажа акций нефтехимической компании «Сибур», принадлежавших Шамалову. Владельцем более чем 20% акций стал миллиардер Леонид Михельсон, председатель совета директоров «Сибура». Сделка прошла в апреле 2017 года. По данным Bloomberg, Шамалов ничего не заработал на сделке, потому что акции ему были проданы в качестве знака доверия со стороны семьи Владимира Путина, сообщает «Медуза».
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Анонимный собеседник Bloomberg, близкий к Шамалову, рассказал, что связи между продажей акций «Сибура» и отношениями с Тихоновой нет. Шамалов вкладывался в «Сибур» вместе с отцом Николаем Шамаловым (совладелец банка «Россия»), однако это оказалось невыгодно. Официального подтверждения этим сведениям не поступало.
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