Предполагаемая дочь Путина рассталась с мужем — Bloomberg

Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента Владимира Путина, рассталась с мужем Кириллом Шамаловым

Осведомленные источники Bloomberg не уточнили, когда именно разошлись Тихонова и Шамалов, а также состоялся ли развод официально. С их расставанием связана продажа акций нефтехимической компании «Сибур», принадлежавших Шамалову. Владельцем более чем 20% акций стал миллиардер Леонид Михельсон, председатель совета директоров «Сибура». Сделка прошла в апреле 2017 года. По данным Bloomberg, Шамалов ничего не заработал на сделке, потому что акции ему были проданы в качестве знака доверия со стороны семьи Владимира Путина, сообщает «Медуза».