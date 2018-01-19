В Адыгее экс-главу медсоцэкспертизы осудили на 3 года колонии за взятки от инвалидов

Майкопский городской суд вынес приговор экс-руководителю республиканского филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы, подозреваемую во взяточничестве

Бывшую начальницу бюро № 5 медсоцэкспертизы признали виновной в совершении 24 эпизодов получения взяток.

Как сообщали Юга.ру, с 2014 года по 2016 год руководитель бюро получила 24 взятки на общую сумму 896 тыс. рублей за незаконное установление гражданам групп инвалидности без проведения всех экспертных процедур, предусмотренных законодательством.

В пресс-службе Майкопского городского суда сообщили порталу Юга.ру, что подсудимая полностью признала свою вину, ее дело рассматривалось в особом порядке.

В результате суд назначил женщине наказание в виде трех лет колонии общего режима, штрафа в размере 500 тыс. рублей, а также лишил ее права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на четыре года.

«Рассмотрение уголовное дело в отношении жителя Тахтамукайского района, обвиняемого в пяти фактах посредничества в передаче взяток руководителю указанного медицинского учреждения, будет рассмотрено в общем порядке», — заключили в пресс-службе горсуда.