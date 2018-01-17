В Адыгее экс-глава бюро медсоцэкспертизы получил взятки на 896 тыс. рублей за оформление инвалидности

В Адыгее завершили расследование уголовного дела против бывшего руководителя республиканского филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы

Женщина обвиняется по ст. 290 УК РФ в совершении 24 эпизодов получения взяток. В СУ СК РФ по Адыгее уточнили, что в ходе расследования были установлены новые эпизоды преступления.

По версии следствия, с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го обвиняемая получила 24 взятки на общую сумму 896 тыс. рублей за незаконное установление гражданам групп инвалидности без проведения всех экспертных процедур, предусмотренных законодательством. В том числе она утверждала протоколы проведения медико-социальной экспертизы несовершеннолетним в отсутствие обследуемых и их законных представителей.

Прокуратура республики направила материалы дела в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в горсуд направили уголовное дело против жителя Тахтамукайского района, обвиняемого в посредничестве в передаче взяток руководителю бюро медико-социальной экспертизы, сообщили в прокуратуре Адыгеи.