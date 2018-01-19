На Кубани в выходные прогнозируют дожди. На юге потеплеет до 14 °С

В Краснодарском крае в выходные 20 и 21 января ожидаются осадки и потепление

По данным Краснодарского гидрометцентра, местами в регионе будет идти дождь, возможен мокрый снег и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит +3...-2 °С, днем — 4-9 °С, на юге Кубани местами до 13 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.