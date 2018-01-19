На Кубани в выходные прогнозируют дожди. На юге потеплеет до 14 °С
В Краснодарском крае в выходные 20 и 21 января ожидаются осадки и потепление
По данным Краснодарского гидрометцентра, местами в регионе будет идти дождь, возможен мокрый снег и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит +3...-2 °С, днем — 4-9 °С, на юге Кубани местами до 13 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
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В Краснодаре в ночь на субботу похолодает до 0 °С, днем воздух прогреется до 10 °С, ветер 4 м/с. В воскресенье в краевом центре ожидается дождь. Ночью будет 3 °С, днем — 9 °С.
На Черноморском побережье местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем термометры покажут 9-14 °С. Прогнозируется ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
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