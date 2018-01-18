В Адыгее на Крещение обустроят шесть купелей

Управление Майкопской и Адыгейской епархии определило шесть мест для проведения обряда освящения воды и омовения в праздник Крещения, который отметят в ночь с 18 на 19 января

Массовые купания людей предполагаются в организованных купальнях Свято-Успенского храма на хуторе Гавердовском, Свято-Никольского храма в поселке Тульском и Свято-Михайло-Афонского мужского монастыря в поселке Победа, а также храма Константина и Елены в селе Еленовском Красногвардейского района и в Пантелеимоновском храме в поселке Новом Тахтамукайского района.

В станице Дондуковской Гиагинского района после службы в Илиинском храме можно будет окунуться в реку, где будет обустроена купель.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Адыгея, в этих местах будет организовано постоянное дежурство спасателей и полиции.

«Вблизи выхода из купелей постараемся оборудовать пункты обогрева, желающим будем раздавать чай. В случае необходимости окажем первую доврачебную помощь», — рассказали в МЧС.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре определили шесть мест для крещенских купаний, в Сочи подготовят десять таких точек.