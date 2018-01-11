В Сочи подготовят десять мест для крещенских купаний

Краснодарский край

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  • Крещение Господне в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

На пляжах и берегах рек во всех районах Сочи подготовят специальные места для крещенских купаний

19 января православные отметят Крещение Господне. По традиции, ночью 18 января в Крещенский сочельник и в сам праздник христиане окунаются в освященную воду.

В местах крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели и казаки. Собственники пляжей должны проявить бдительность в этот день и организовать на берегу работу спасателей и фельдшеров, отметили в пресс-службе мэрии курорта.

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Крещенские купания пройдут на пляжах «Маяк», «Ривьера», на берегу санатория «Кристалл» в поселке Головинка, а также на реках Псезуапсе в районе гостиницы «Багратион», Каткова Щель и Западный Дагомыс.

Купание в купели будет организовано на территории храма успения Пресвятой Богородицы в селе Верхне-Высоком и в Троице-Георгиевском женском монастыре в селе Лесном. В епархиальном монастыре «Крестовая пустынь» в поселке Солохаул пройдет крестный ход и купание в источнике.

Утром 18 и 19 января во всех 34 православных храмах Сочи пройдут праздничные литургии, по окончанию которых будет отслужен чин водосвятия.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре определили шесть мест для проведения обряда освящения воды и омовения в Крещение.

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