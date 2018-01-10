В Краснодаре определили шесть мест для крещенских купаний

Краснодарский край

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  • Крещение в Краснодаре © Фото Николая Хижняка, Юга.ру

В Краснодаре утвердили места для проведения обряда освящения воды и омовения в праздник Крещения, который отметят в ночь с 18 на 19 января

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Специалисты аварийно-спасательной «Службы спасения» с водолазным снаряжением 15 и 16 января проверят утвержденные места для проведения крещенских купаний.

Искупаться можно будет в шести точках:

В этих местах 18 и 19 января постоянно будут находиться 47 спасателей и водолазы, а также семь плавсредств. Охраной общественного порядка займутся сотрудники полиции совместно с казаками, передает пресс-служба администрации Краснодара.

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