В Краснодаре определили шесть мест для крещенских купаний

В Краснодаре утвердили места для проведения обряда освящения воды и омовения в праздник Крещения, который отметят в ночь с 18 на 19 января

Специалисты аварийно-спасательной «Службы спасения» с водолазным снаряжением 15 и 16 января проверят утвержденные места для проведения крещенских купаний. Искупаться можно будет в шести точках: