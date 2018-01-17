Ткачев выступил против ГМО и заявил о намерении Минсельхоза производить чистые продукты

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев 17 января на заседании Совета Федерации РФ выступил против продуктов с генетически модифицированными организмами

По мнению Ткачева, Россию нужно поэтапно уводить от импортных семян, содержащих ГМО. При этом министр отметил, что «в силу понятных причин» страна не может производить некоторые виды семян. Например, если не завезти 3 млн тонн семян сои, рухнет животноводство.

«По семенам свеклы и картофеля Россия на 80% зависит от импорта. Свои производства семян в России потеряны, но мы будем наращивать мощности», — сказал Ткачев.

Он добавил, что семена свеклы и картофеля, инкубация по птице — приоритетные направления в развитии сельского хозяйства, на которые будут тратить большие средства. Министр выразил надежду, что в течение трех-пяти лет в стране сократится доля импортных семян и вырастет количество отечественных, за счет этого Россия будет «сильнее остальных стран».

«Миру нужные чистые продукты, но таковых уже не будет, и Россия здесь себя проявит. Все будут заинтересованы покупать в России экологически чистые продукты питания», — цитирует министра Regnum.

По мнению Ткачева, у России есть шансы остаться в поле производства чистых, экологических продуктов, потому что американский и китайский рынки в погоне за большими урожаями используют химию и всевозможные добавки, что приводит к ухудшению земель и продуктов питания, при этом в Китае растет спрос на российские продукты, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2016 года Госдума РФ запретила выращивать генно-модифицированные растения и животных на территории страны. Через месяц президент России Владимир Путин запретил ввоз ГМО-продукции в Россию.

В феврале 2017 года комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований сообщила, что готовит меморандум о ложности теорий о вреде генно-модифицированных продуктов.