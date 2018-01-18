Москалькова нашла пропавшую жительницу Чечни у нее дома

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, где находится жительница Чечни Аминат Автурханова, об исчезновении которой сообщили СМИ

Москалькова сообщила журналистам, что женщина находится дома и они разговаривали по телефону. Омбудсмен попросила чеченского уполномоченного по правам человека Нурди Нухажиева съездить к Автурхановой и убедиться, что у нее все хорошо, сообщает «Интерфакс».

Автурханова рассказала Москальковой, что ее задерживали две недели назад, после этого она вернулась домой.

Как сообщали Юга.ру, о пропаже Автурхановой «Новой газете» сообщили 11 января. По информации издания, ее забрали 8 января из дома матери в селе Верхний Наур Надтеречного района и она находится в РОВД Старопромысловского района (с момента задержания она не выходила на связь). Однако посетивший РОВД адвокат Петр Заикин там ее не нашел.