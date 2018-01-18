В Сочи суд закрыл дело о репосте карикатур с Иисусом Христом

Мировой судья в Сочи закрыл дело об оскорблении чувств верующих

Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года 32-летнего сочинца Виктора Ночевнова оштрафовали на 50 тыс. рублей за оскорбление чувств верующих.

С 20 октября 2014 года по 31 августа 2015 года во время христианских праздников мужчина опубликовал на своей странице «ВКонтакте» семь карикатур с изображением Иисуса Христа, висящего на турнике, танцующего на стадионе, занимающегося на спортивном снаряде и изображенного в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец. Изображения мужчина репостил к себе на страницу из других групп в соцсети.

Суд посчитал, что Ночевнов подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих.