В Сочи суд закрыл дело о репосте карикатур с Иисусом Христом

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мировой судья в Сочи закрыл дело об оскорблении чувств верующих

По словам адвоката международной правозащитной группы «Агора» Александра Попкова, дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ закрыли за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, сообщает «Медиазона».

Дело рассматривалось в суде первой инстанции во второй раз.

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Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года 32-летнего сочинца Виктора Ночевнова оштрафовали на 50 тыс. рублей за оскорбление чувств верующих.

С 20 октября 2014 года по 31 августа 2015 года во время христианских праздников мужчина опубликовал на своей странице «ВКонтакте» семь карикатур с изображением Иисуса Христа, висящего на турнике, танцующего на стадионе, занимающегося на спортивном снаряде и изображенного в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец. Изображения мужчина репостил к себе на страницу из других групп в соцсети.

Суд посчитал, что Ночевнов подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих.

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