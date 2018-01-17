После пожара в офисе «Мемориала» в Ингушетии возбудили дело о поджоге
Уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества возбуждено после пожара в здании филиала правозащитного центра «Мемориал» в Назрани
Об этом сообщил представитель МВД по Ингушетии. По его словам, дело завел следственный отдел ведомства после осмотра места происшествия, передает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, офис правозащитной организации сгорел ночью 17 января. Сотрудники «Мемориала» заявили, что причиной пожара стал поджог, совершенный неизвестными в масках.
Момент происшествия зафиксировали несколько камер видеонаблюдения. На записях видно, что к офису подъехал автомобиль, из которого вышли люди в масках. Они установили лестницу и забрались на второй этаж. Заметно, что в руках у одного из них была большая пластиковая бутылка и что-то похожее на лом. В момент поджога с улицы отчетливо наблюдается яркая вспышка.
«Судя по результатам, они разбили окно и проникли в помещение, разбрызгали содержимое канистры и совершили поджог. Вероятно, они также использовали некое вещество из пластиковой бутыли, обгорелые остатки которой обнаружены в помещении», — рассказали в «Мемориале».
На видеокамеру попало и бегство с места событий — злоумышленники спустились по той же лестнице с пустой канистрой в руках.
Пострадали три комнаты из шести находящихся в помещении офиса, сгорела часть документации, оргтехника. В организации связали происшествие «с теми силами, которые пытаются уничтожить работу ПЦ "Мемориал" в Чечне и выдавить "Мемориал" в целом из всего региона Северного Кавказа».
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