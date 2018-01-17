На Кубани мужчине дали семь лет колонии особого режима за сбыт амфетамина

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность жителя Московской области, причастного к незаконному сбыту наркотиков на территории Кубани

При личном досмотре у мужчины нашли четыре полиэтиленовых пакета с массой белого и розового цвета с резким запахом ацетона. Экспертиза подтвердила, что в изъятых пакетах был амфетамин в крупном размере.

Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел ОМВД РФ по Ейскому району.

Решением Староминского районного суда мужчина признан виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере). Его приговорили к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Как сообщали Юга.ру, в декабре полицейские нашли у жителя Крыма амфетамин, кокаин, МДМА, мефедрон и гашиш.