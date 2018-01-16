В Сочи будут сносить незаконные надгробия и ограды на кладбищах

В Сочи утвержден порядок сноса надгробий и оград, установленных за пределами мест захоронений на городских кладбищах

«Надгробия и ограды не должны иметь частей, выступающих за границы мест захоронений или нависающих над соседними могилами. Высота склепа не должна превышать 3 метра», — рассказали в управлении по организации похоронного дела мэрии Сочи.

В случае выявления самовольно установленных надгробий горожанам будут направлены письма о необходимости сноса конструкции в 30‑дневный срок. По его истечении снос обеспечивается в судебном порядке со взысканием затрат с хозяина могилы. Если сведения о родственниках покойника отсутствуют, управление будет сносить надгробия собственными силами.