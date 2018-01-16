В Сочи будут сносить незаконные надгробия и ограды на кладбищах
В Сочи утвержден порядок сноса надгробий и оград, установленных за пределами мест захоронений на городских кладбищах
«Надгробия и ограды не должны иметь частей, выступающих за границы мест захоронений или нависающих над соседними могилами. Высота склепа не должна превышать 3 метра», — рассказали в управлении по организации похоронного дела мэрии Сочи.
В случае выявления самовольно установленных надгробий горожанам будут направлены письма о необходимости сноса конструкции в 30‑дневный срок. По его истечении снос обеспечивается в судебном порядке со взысканием затрат с хозяина могилы. Если сведения о родственниках покойника отсутствуют, управление будет сносить надгробия собственными силами.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи заброшенные сельскохозяйственные земли решили отдать под кладбища. Ранее на 23 кладбищах курорта разрешили делать семейные захоронения.
В декабре в Сочи утвердили новые тарифы на услуги по погребению умерших, не имеющих родственников или законных представителей.
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