Адыгея и Кубань совместно отметят 75-летие освобождения региона от фашистов

Проведение совместных мероприятий в честь 75-летия освобождения Адыгеи и Кубани от немецко-фашистских захватчиков, которое будет отмечаться в начале следующего года, обсудили в Доме правительства РА

Рабочую встречу с руководителями ветеранских организаций республики и края провел глава Адыгеи Мурат Кумпилов, заявив о поддержке инициативы совместного празднования памятной даты.

Глава региона отметил, что перед руководителями профильных ведомств и главами муниципалитетов Адыгеи будет поставлена задача оказывать ветеранам всестороннее содействие.

В частности, планируется совместное с краем проведение эстафеты памяти: автопробеги, митинги в местах боевой славы, лекции об этапах освобождения, поисковые работы.

«Мы полностью поддерживаем идею совместного проведения эстафеты памяти — это еще раз демонстрирует те тесные связи, которые имеются между двумя регионами и напоминает о сплочённости всех народов нашей многонациональной страны в годы Великой Отечественной войны. Республика Адыгея готова оказать поддержку памятных мероприятий на всех уровнях», — подчеркнул Кумпилов.