Адыгея и Кубань совместно отметят 75-летие освобождения региона от фашистов

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы главы Адыгеи

Проведение совместных мероприятий в честь 75-летия освобождения Адыгеи и Кубани от немецко-фашистских захватчиков, которое будет отмечаться в начале следующего года, обсудили в Доме правительства РА

Рабочую встречу с руководителями ветеранских организаций республики и края провел глава Адыгеи Мурат Кумпилов, заявив о поддержке инициативы совместного празднования памятной даты.

Глава региона отметил, что перед руководителями профильных ведомств и главами муниципалитетов Адыгеи будет поставлена задача оказывать ветеранам всестороннее содействие.

В частности, планируется совместное с краем проведение эстафеты памяти: автопробеги, митинги в местах боевой славы, лекции об этапах освобождения, поисковые работы.

«Мы полностью поддерживаем идею совместного проведения эстафеты памяти — это еще раз демонстрирует те тесные связи, которые имеются между двумя регионами и напоминает о сплочённости всех народов нашей многонациональной страны в годы Великой Отечественной войны. Республика Адыгея готова оказать поддержку памятных мероприятий на всех уровнях», — подчеркнул Кумпилов.

История Праздники
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале