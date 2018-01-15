Керченская переправа продолжит работу после открытия моста через пролив

Глава министерства транспорта Крыма Игорь Захаров рассказал, что будет с Керченской переправой после открытия моста

По его словам, переправа продолжит работу, но не будет обеспечивать большое количество перевозок.

«Однозначно, грузовой транспорт, перевозящий опасные грузы, скорее всего, по мосту вообще ходить не будет. Поэтому переправа в том формате (большого количества перевозок) работать не будет, но как самостоятельная структура, обеспечивающая в том числе и дублирование, она однозначно останется», — цитирует Захарова RT.

Как сообщали Юга.ру, переправа перестала работать в ночь на 13 января из-за сильного ветра. На следующий день в очереди на переправу открыли полевую кухню.