В очереди на Керченскую переправу открыли полевую кухню

В портах Крым и Кавказ для пассажиров Керченской паромной переправы, закрытой из-за непогоды, устроили доставку еды и воды, а также открыли полевую кухню

Как сообщали Юга.ру, переправа перестала работать в ночь на 13 января из-за сильного ветра.

По данным на 8:00 14 января, со стороны Крыма в очереди на паром стоят 38 легковушек, 14 автобусов и 300 грузовых автомобилей, со стороны Краснодарского края — 160 легковых машин, 35 автобусов и 380 грузовиков.

Пресс-секретарь компании-оператора переправы «Морская дирекция» Анна Дятловская рассказала, что в обоих портах ожидающих обеспечили горячими напитками, кипятком и питьевой водой. В порту «Кавказ» организовали бесплатное горячее питание и открыли полевую кухню. Возле накопителей «Кавказ-2» в районе поселка Ильич работает столовая с доступными ценами, добавила Дятловская.

Медпункты работают круглосуточно, передает РИА «Новости».

Получить информацию о работе переправы можно на сайте «Морской дирекции» или позвонив по телефону 8 (989) 299-42-60.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае до 15 января будет действовать экстренное предупреждение по непогоде: метеорологи спрогнозировали мокрый снег, метель, гололед и усиление ветра, в районе Новороссийска — ураган до 38 м/с.