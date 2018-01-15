В Динском районе восстановили отопление в Доме культуры и школе

В станице Воронцовской Динского района восстановили теплоснабжение в Доме культуры и школе № 39

В котельной станицы Воронцовской 14 января произошла утечка и возгорание печного топлива. На месте развернули оперативный штаб и начали устранять аварию. Отопление Дома культуры и школы восстановили в ночь на 15 января, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

В управлении образования Динского района сообщили, что в школьных кабинетах воздух прогрелся до 21 °C, занятия начнутся 16 января. Пропавший учебный день школьники отработают в субботу.

Как сообщали Юга.ру, в Динском районе 14 января произошла авария на газопроводе, без газа остались жители станицы Пластуновской и села Красносельского. Глава района Сергей Пономарев сообщил, что занятия в школах и детских садах Пластуновской и Красносельского 15 января будут отменены.