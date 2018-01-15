В Динском районе из-за аварии без газа остались село и станица. Закрыты школы и детские сады

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В Динском районе 14 января произошла авария на газопроводе

По данным районной администрации, из-за аварии на АГРС «Пластуновская» без газа остались жители станицы Пластуновской и села Красносельского. Жителей населенных пунктов просили перекрыть краны на газовых приборах и дождаться работников АО «Динскаярайгаз» для пуска газа в оборудование — делать это самостоятельно запрещено. На сайте администрации 15 января появилась информация, что специалисты «Динскаярайгаз» продолжают проверку газового оборудования.

«Если вы ушли из дома, оставьте записку на заборе, либо калитке, что все газовые приборы отключены и подача газа перекрыта», — говорится в сообщении.

Глава района Сергей Пономарев сообщил, что занятия в школах и детских садах Пластуновской и Красносельского 15 января будут отменены.

«В настоящее время педагоги оперативно составляют списки детей, которых родителям не с кем оставить дома. По согласованию с руководством Динского районного киноцентра, ребятишек завтра организованно вывезут в кинотеатр "40 лет Победы" станицы Динской на бесплатный показ кинофильмов», — цитирует Пономарева газета РВС.

Газ Динской район
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В Динском районе из-за аварии без газа остались село и станица. Закрыты школы и детские сады
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