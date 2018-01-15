В Ставропольском крае полицейские достали из снега больше 20 машин

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ставропольском крае в снежные заносы попали более 20 автомобилей

Снежная погода затрудняет движение на дорогах региона. По данным ГИБДД, автоинспекторы вручную оказали помощь более 20 водителям, чьи машины попали в снежные заносы. Для тяжелых автомобилей вызывают спецтехнику. Наряды ГИБДД постоянно обследуют проезжую часть, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, вечером 14 января из-за ухудшения погоды закрыли движение автомобилей на дороге между Невинномысском и Ставрополем.

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