В Ставропольском крае полицейские достали из снега больше 20 машин

В Ставропольском крае в снежные заносы попали более 20 автомобилей

Снежная погода затрудняет движение на дорогах региона. По данным ГИБДД, автоинспекторы вручную оказали помощь более 20 водителям, чьи машины попали в снежные заносы. Для тяжелых автомобилей вызывают спецтехнику. Наряды ГИБДД постоянно обследуют проезжую часть, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, вечером 14 января из-за ухудшения погоды закрыли движение автомобилей на дороге между Невинномысском и Ставрополем.