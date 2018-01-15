Из-за плохой погоды закрыли дорогу на подъезде к Ставрополю

Из-за ухудшения погоды 14 января закрыли дорогу между Невинномысском и Ставрополем

Движение полностью закрыли с 20:00. Объехать перекрытый участок можно по дороге Ставрополь —Тоннельный — Барсуковская, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Госавтоинспекция региона призвала водителей соблюдать осторожность и по возможности отказаться от поездок в этом направлении.