Из-за плохой погоды закрыли дорогу на подъезде к Ставрополю

Ставропольский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com

Из-за ухудшения погоды 14 января закрыли дорогу между Невинномысском и Ставрополем

Движение полностью закрыли с 20:00. Объехать перекрытый участок можно по дороге Ставрополь —Тоннельный — Барсуковская, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Госавтоинспекция региона призвала водителей соблюдать осторожность и по возможности отказаться от поездок в этом направлении.

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