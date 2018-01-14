«Локомотив-Кубань» разгромил «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 14 января провел домашний матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против эстонского «Калева»

Игра завершилась со счетом 95:62 (19:21, 26:12, 27:17, 23:12). Таким образом «железнодорожники» выиграли 10 из 11 встреч в лиге ВТБ и разделили первое место с московским ЦСКА. Победная серия «Локомотива» во всех турнирах достигла 21 матча.

Самым результативным игроком встречи в составе красно-зеленых стал Дмитрий Кулагин, набравший 23 очка. Еще 14 очков на счету капитана Марди Коллинза, который стал MVP декабря в Единой лиге ВТБ.

За игрой с трибун краснодарского «Баскет-холла» наблюдали 4 тыс. 218 болельщиков.

Следующий матч команда Саши Обрадовича проведет 16 января дома против хорватской «Цедевиты» в рамках Топ-16 Еврокубка.