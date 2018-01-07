«Локомотив-Кубань» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 7 января в гостях провел матч с лидером регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московским ЦСКА
Игра завершилась со счетом 79:90 (18:19, 19:22, 20:21, 22:28). таким образом «Локо» выиграл девять из десяти матчей, а для армейцев это поражение стало первым, кроме того, столичная команда не проигрывала на домашнем паркете с февраля 2016 года.
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Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Дмитрий Кулагин, набравший в матче против своей бывшей команды 17 очков. Еще по 14 очков краснодарцам принесли Райан Брокхофф и Фрэнк Элегар.
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Следующий матч команда Саши Обрадовича проведет 10 января дома против итальянского «Тренто» в рамках Топ-16 Еврокубка.
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