«Локомотив-Кубань» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 7 января в гостях провел матч с лидером регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московским ЦСКА

Игра завершилась со счетом 79:90 (18:19, 19:22, 20:21, 22:28). таким образом «Локо» выиграл девять из десяти матчей, а для армейцев это поражение стало первым, кроме того, столичная команда не проигрывала на домашнем паркете с февраля 2016 года.