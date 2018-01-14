Под Новороссийском в пожаре пострадала женщина

В станице Раевской под Новороссийском произошел пожар в частном доме

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Новороссийской поступило утром 13 января. Горела кровля на площади 100 кв. метров.

К 12:30 пожар ликвидировали. В тушении задействовали восемь человек и три единицы спецтехники, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В огне пострадала женщина.