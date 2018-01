Под Новороссийском в пожаре пострадала женщина

В Новороссийске семья осталась без дома в результате сильного ветра. 13 января около 10 часов утра в ст. Раевская по улице Новороссийской, произошло возгорание жилого дома. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети, которые выложили видеозапись устранения последствий. Как сообщают очевидцы, несмотря на то, что пожарный наряд прибыл в течении 15 минут, большая часть постройки выгорела. Возгорание началось с крыши. На место пожара первыми на помощь прибыли соседи. Бушующий в этот день ветер чуть не перебросил огонь на соседнее здание. На место происшествия так же прибыла "Скорая", которая оказывала помощь одному из пострадавших. На настоящий момент погорельцы переехали жить в родственникам. Семья из трех человек осталась без ничего и нуждается в материальной поддержке. Со слов пожарных возгорание произошло в результате искры из печной трубы. У пострадавших от пожара девочка ходит во 2 класс. Необходима любая помощь, сообщают очевидцы. Еще больше новостей на нашем сайте, ссылка в профиле. Новороссийский портал - сайт города-героя Новороссийск novorossportal.ru #Новороссийскийпортал #novorossportal #Новороссийск #Novorossiysk #Новоросс #Novoross #нврск #nvrsk #news #rus #like #comment #follow #top

