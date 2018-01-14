Под Новороссийском в пожаре пострадала женщина

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В станице Раевской под Новороссийском произошел пожар в частном доме

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Новороссийской поступило утром 13 января. Горела кровля на площади 100 кв. метров. 

К 12:30 пожар ликвидировали. В тушении задействовали восемь человек и три единицы спецтехники, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. 

В огне пострадала женщина.

В Новороссийске семья осталась без дома в результате сильного ветра. 13 января около 10 часов утра в ст. Раевская по улице Новороссийской, произошло возгорание жилого дома. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети, которые выложили видеозапись устранения последствий. Как сообщают очевидцы, несмотря на то, что пожарный наряд прибыл в течении 15 минут, большая часть постройки выгорела. Возгорание началось с крыши. На место пожара первыми на помощь прибыли соседи. Бушующий в этот день ветер чуть не перебросил огонь на соседнее здание. На место происшествия так же прибыла "Скорая", которая оказывала помощь одному из пострадавших. На настоящий момент погорельцы переехали жить в родственникам. Семья из трех человек осталась без ничего и нуждается в материальной поддержке. Со слов пожарных возгорание произошло в результате искры из печной трубы. У пострадавших от пожара девочка ходит во 2 класс. Необходима любая помощь, сообщают очевидцы.  Еще больше новостей на нашем сайте, ссылка в профиле. Новороссийский портал - сайт города-героя Новороссийск novorossportal.ru #Новороссийскийпортал #novorossportal #Новороссийск #Novorossiysk #Новоросс #Novoross #нврск #nvrsk #news #rus #like #comment #follow #top

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Как сообщали Юга.ру, 13 января в Новороссийске объявили экстренное предупреждение по штормовому ветру до 38 м/с.

Новороссийск Пожары
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